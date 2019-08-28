МИД России объяснило причину появления новых санкций США

Санкции США против России из-за «дела Скрипалей» введены из-за предвыборной гонки в Америке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 28 августа.
«Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам», — приводит ТАСС слова дипломата.
Захарова назвала санкции «нелегитимным инструментом» и сказала, что единственное, чего добьется Вашингтон, — ухудшение отношений с Москвой.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Пакет санкций из-за обвинения в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери ввели 26 августа, напоминает RT. В частности, данная мера запрещает давать России в долг не в российской валюте.
Осужденного за госизмену Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». После инцидента Великобритания и США обвинили Россию в произошедшем. Позже британская полиция не смогла найти доказательств причастности Москвы к преступлению.