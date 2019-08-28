МИД России объяснило причину появления новых санкций США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Мария Захарова напомнила, что в следующем году Америка должна выбрать президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США против России из-за «дела Скрипалей» введены из-за предвыборной гонки в Америке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 28 августа.

«Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам», — приводит ТАСС слова дипломата.

Захарова назвала санкции «нелегитимным инструментом» и сказала, что единственное, чего добьется Вашингтон, — ухудшение отношений с Москвой.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Пакет санкций из-за обвинения в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери ввели 26 августа, напоминает RT. В частности, данная мера запрещает давать России в долг не в российской валюте.

Осужденного за госизмену Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». После инцидента Великобритания и США обвинили Россию в произошедшем. Позже британская полиция не смогла найти доказательств причастности Москвы к преступлению.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...