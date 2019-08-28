В Анапе арестовали двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней спортсменки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Полицейских арестовали на два месяцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Анапе арестовал полицейских, подозреваемых в надругательстве над 17-летней волейболисткой юношеской сборной России.

«Полицейские арестованы на два месяца», — сообщает Life.ru.

Двое полицейских 26 августа в поселке Витязево обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), со службы они были уволены. Полицейские же свою вину отрицают, говоря о том, что помогли девушке найти телефон, который она уронила на пляже, и отпустили ее.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...