В Анапе арестовали двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании 17-летней спортсменки

Полицейских арестовали на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Анапе арестовал полицейских, подозреваемых в надругательстве над 17-летней волейболисткой юношеской сборной России.

«Полицейские арестованы на два месяца», — сообщает Life.ru .

Двое полицейских 26 августа в поселке Витязево обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), со службы они были уволены. Полицейские же свою вину отрицают, говоря о том, что помогли девушке найти телефон, который она уронила на пляже, и отпустили ее.