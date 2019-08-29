Единороссы отвернулись от мэра Златоуста в его конфликте с челябинским губернатором

Вячеслав Жилин на заседании фракции не пришел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин, отставки которого требует врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, не смог заручиться поддержкой фракции «Единой России» в горсобрании. Вопрос о доверии ему 29 августа исчез из повестки заседания, сообщили «URA.RU» собственные источники.

«Подобный ход Жилин предпринял в 2017 году, когда у него был конфликт с экс-губернатором Борисом Дубровским. Предполагалось положительное решение через областной политсовет довести до Москвы, — пояснил собеседник. — Но кворум не набрался».

«Идея обсудить вопрос принадлежала главе исполкома Татьяне Накоскиной. Но мы посовещались с депутатами и решили, что смысла нет, — рассказал «URA.RU» лидер фракции «ЕР» и спикер собрания Алексей Карюков. Сам Жилин отказывается общаться с «URA.RU», сотрудники его пресс-службы также перестали отвечать на звонки.

Проблемы мэра Златоуста обострились после визита в город главы региона 26 августа. Встреча с горожанами, где звучали обвинения в адрес мэра, затянулась на пять часов. Текслер публично заявил, что с таким негативом в адрес местной власти еще не сталкивался. Добровольно уходить Жилин отказался, и 8 сентября вместе с выборами в Златоусте пройдет опрос жителей о доверии к нему. В случае неудачного исхода мэр обещал подать в отставку.

Политический кризис в Златоусте разворачивается на фоне многочисленных уголовных дел, внеплановой проверки деятельности мэрии Контрольно-счетной палатой области и в преддверии коллегии КСП. На ней, по данным «URA.RU», будут озвучены крайне неприятные для златоустовских властей выводы.