Челябинский губернатор отказался встретиться с опальным мэром один на один

Алексей Текслер (слева) предложил решить вопрос об отставке Вячеслава Жилина (справа) горожанам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после визита 26 августа в Златоуст не стал проводить встречу один на один с мэром Вячеславом Жилиным и передавать ему традиционную «синюю папку» с первоочередными задачами. По поручению главы региона, в Златоусте проведут опрос общественного мнения о доверии градоначальнику, сообщили «URA.RU» в правительстве.

«Мы подготовим опросные листы, чтобы выяснить мнение горожан о том, должен ли глава Златоуста уйти в отставку. В опросе смогут принять участие жители города, которые придут на выборы губернатора 8 сентября. Это будет мнение совершеннолетних златоустовцев, имеющих право участвовать в голосовании. Тем более, мэр сегодня публично заявил, что 9 сентября лично напишет заявление о сложении полномочий, если результаты будут не в его пользу», — пояснил «URA.RU» замруководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин.

Подводя итог к сегодняшнему визиту в Златоуст, Текслер написал в своем Instagram: «Такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области». Врио губернатора также призвал всех горожан принять участие в опросе 8 сентября.

Визит Текслера в Златоуст несколько раз откладывался. В итоге глава региона приехал в город после проверки Контрольно-счетной палаты области и в преддверии коллегии КСП, которая состоится в ближайшее время. Встреча с жителями, на которой о Жилине говорили его сторонники и противники (последних оказалось больше) растянулась почти на пять часов. Текслер не стал прерывать ее, чтобы дать возможность высказаться всем желающим.

Встреча побила все рекорды продолжительности, но высказаться дали всем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU