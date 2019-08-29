Полпред президента в УрФО Николай Цуканов (справа) выехал с инспекцией аварийных домов в Салехарде Фото: Дмитрий Артюхов, VK

Аварийный дом в центре Салехарда (ЯНАО), под фундаментом которого нашли нефтепродукты, расселят до конца 2019 года. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. В осмотре дома также участвовал полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.

Во время визита высокопоставленных лиц о проблемах дома № 12 на улице Мира рассказали жильцы. «У нас нефтепродукты под домом. Роспотребнадзор пишет, что вблизи жилого дома в 1,6 раза превышена концентрация нефтепродуктов. Мы проводили независимую экспертизу. Под нашим подъездом — 3888 единиц нефтепродуктов», — рассказала женщина. Она уточнила, что не готова переезжать в жилье маневрового фонда и хочет узнать, когда решится проблема.

Полпред Цуканов отметил, что решение о переезде должны принимать жители дома. «Вы должны понимать, что риски за жизнь вашу и ребенка будет нести лично вы. К чему рисковать? Губернатор уже дал все поручения, деньги практически доведены до муниципалитета. Говорит, что в декабре получите ключи от квартир. Я убежден, он его сдержит и переселит вас в декабре», — уточнил он.

Губернатор Артюхов пояснил, что проблема будет решена уже в этом году. «Я к вам в декабре приеду на новоселье», — сказал глава региона. Жительница одобрила желание главы: «Обязательно! Очень жду! Торт испеку!»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в доме с непригодными для жизни условиями прописаны 12 семей. Жильцы дома 1970 года постройки жаловались на плесень, трещины в стенах и наледи.

Фото: Дмитрий Артюхов, VK