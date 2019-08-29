Зарплаты сотрудников «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

Компания «Газпром» повысит зарплаты сотрудникам в три раза выше уровня инфляции. Об этом сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.
«Принято решение с 1 октября на 15% повысить тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО „Газпром“», — цитирует ТАСС Миллера. При этом годовая инфляция в стране по итогам июля составила 4,6%.
По словам Миллера, проиндексировать зарплаты позволили в том числе рекордно высокие дивиденды, которые компания смогла выплатить акционерам — 16,62 рубля за акцию. «За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают», — сказал председатель правления «Газпрома», отметив, что в планах компании — выплата 50% от чистой прибыли (по международным стандартам финансовой отчетности).
Сама же прибыль по МСФО за половину текущего года увеличилась на 32,6% и составила 836,5 млрд рублей, уточняет