Зарплаты сотрудников «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, газпром
Сотрудникам «Газпрома» зарплаты повысят на 15%Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Газпром» повысит зарплаты сотрудникам в три раза выше уровня инфляции. Об этом сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.

«Принято решение с 1 октября на 15% повысить тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО „Газпром“», — цитирует ТАСС Миллера. При этом годовая инфляция в стране по итогам июля составила 4,6%.

По словам Миллера, проиндексировать зарплаты позволили в том числе рекордно высокие дивиденды, которые компания смогла выплатить акционерам — 16,62 рубля за акцию. «За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают», — сказал председатель правления «Газпрома», отметив, что в планах компании — выплата 50% от чистой прибыли (по международным стандартам финансовой отчетности).

Сама же прибыль по МСФО за половину текущего года увеличилась на 32,6% и составила 836,5 млрд рублей, уточняет RNS. Во втором квартале чистая прибыль составила 300,589 млрд рублей. Это на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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