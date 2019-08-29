Директор «Новой волны» поддержал Киркорова, который обматерил персонал фестиваля

Филиппа Киркорова поддержало руководство фестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров обругал сотрудников фестиваля «Новая волна» в Сочи, чтобы ускорить репетиционный процесс, заявил гендиректор конкурса Александр Румянцев, поддержав артиста.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — передает РИА «Новости» слова Румянцева. Он отметил, что инцидент произошел перед концертом из-за задержек в работе технических служб, и сказал, что фестиваль относится с пониманием к эмоциональности артистов.

В пресс-службе Киркорова пояснили, что срыв произошел во время подготовки премьеры песни «Лунный гость», когда рабочих в нужный момент не оказалось на площадке, передает «Национальная служба новостей». Сообщалось, что на репетиции Киркоров заявил, что шоу не начнется, пока он не сделает «прогон» с камерами. Позже журналистка Ирина Ароян, которую Киркоров публично унизил в 2004 году, сказала «URA.RU», что считает поведение артиста «не мужским».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. В 2019 году он идет с 24 по 29 августа. В конкурсе участвуют 13 певцов из 11 стран мира, уточняет «Утро.ру».