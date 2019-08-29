Пригожин вступился за Киркорова, обругавшего организаторов «Новой волны»

Иосиф Пригожин сказал, что сам иногда хочет выругаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова, который на репетиции перед фестивалем «Новая волна» нецензурно обругал сотрудников конкурса.

«Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну. Там есть свои нюансы на репетиции», — сказал Пригожин « Федеральному агентству новостей » и отметил, что судить, плохо поступил певец или хорошо, не станет. Пригожин подчеркнул, что иногда сам хочет выругаться или «применить силу» во время рабочего процесса, например, когда режиссеры говорят артисту, что исполнять.

Сообщалось, что Киркоров на репетиции в Сочи заявил, что шоу не начнется, пока он не отрепетирует номер с камерами. Артист отметил, что его не волнует, что из-за этого может задержаться прямой эфир. Причиной для срыва стало то, что технические сотрудники фестиваля не подготовили площадку для Киркорова.

Позже певца поддержал гендиректор «Новой волны» Александр Румянцев. Композитор Юрий Лоза предложил встать на место Киркорова, пишет «Национальная служба новостей». Журналистка Ирина Ароян, которую Киркоров публично унизил в 2004 году, сказала, что считает поведение артиста «не мужским».