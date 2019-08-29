У Ямала новая политика отношений с «Уралом промышленным — Уралом полярным»

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпорация развития. Екатеринбург, корпорация развития
«Корпорация Развития» больше не получит деньги от ЯмалаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямал больше не будет финансировать проект «Заполярье — Пурпе» через «Корпорацию Развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный»). Эту информацию «URA.RU» сообщил источник в правительстве округа.

«Ситуация в „Корпорации“ сложная», — коротко сказал собеседник. Получить официальный комментарий в правительстве регионе не удалось. Гендиректор «Корпорации развития» Сергей Черняев не ответил на звонки журналиста агентства.

«Корпорация развития» появилась под эгидой полпредства в 2006 году для развития экономики Приполярного и Полярного Урала. В 2016 году после ареста бывшего гендиректора Сергея Маслова к компании появилось множество вопросов из-за расходования средств. Дело было прекращено, однако власти регионов-акционеров (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) начали строить планы по ликвидации компании. Уральский полпред Николай Цуканов осенью прошлого года также жестко раскритиковал работу «Корпорации».

Проект «Заполярье — Пурпе» — нефтяная магистраль «Транснефти», соединяющая восточную часть Ямала с ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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