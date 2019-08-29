Россия вернет долги Совету Европы

Россия намерена выплатить долг по членским взносам в Совет Европы (СЕ) за предыдущие годы. Об этом заявили в правительстве страны.
«РФ оплатит задолженность по членским взносам в СЕ за 2017 и 2018 год», — сообщает РИА «Новости». Стране придется выплатить 54,7 млн евро, пишут argumenti.ru.
Ранее Россия выплатила СЕ долг по взносам за 2019 год. Сумма составила 33 млн евро. Глава государства Владимир Путин отмечал, что если в европейском совете стране не рады, то РФ «может обойтись и без него».
Права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы Россия была лишена в 2014 году из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В связи с этим Москва приняла решение прекратить выплаты членских взносов в организацию. В июне парламентарии ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий российской делегации.