На Ямале хотят закрыть подрядчика «Роснефти» и «дочек» «Газпрома»

Налоговая служба требует с ООО «Севербурконтроль» почти 75 млн рублей Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Подрядчика «Роснефти» и нескольких «дочек» «Газпрома» Ямала — ООО «Севербурконтроль» (Новый Уренгой) — пытаются обанкротить. Иск к фирме подала Федеральная налоговая служба России. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия.

Исковое заявление с требованием признать должника банкротом было подано в арбитраж Ямала 28 августа. Налоговая служба требует вернуть более 74 млн рублей. В качестве третьих лиц в деле указаны окружное управление службы судебных приставов, управление по вопросам миграции МВД России по ЯНАО и региональное управление Росреестра. Дата и время ближайшего заседания по делу пока не назначены.

Юрисконсульт ООО «Севербурконтроль» в беседе с корреспондентом «URA.RU» уточнил, что заявление об иске от налоговой службы в компанию еще не поступало. «Ничего об этом не слышали», — уточнили в фирме. Получить оперативный комментарий в ямальском управлении налоговой службы не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

По данным справочной системы Сбис, операции по счетам компании налоговая приостановила еще год назад — 16 августа 2018 года. Компания специализируется на предоставлении услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. «Севербурконтроль» выиграл в семи аукционах. Компания заключала контракты на супервайзерское сопровождение при строительстве скважин с «Роснефтью» (164 млн рублей), «Газпром добыча Надым» (5,6 млн рублей) и «Газпром добыча Уренгой» (общая сумма трех контрактов — 8,4 млн рублей).