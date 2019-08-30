Певица Наргиз раскрыла, кто управляет лейблом Макса Фадеева

Все ключевые вопросы в лейбле MALFA решает Ольга Серябкина, уверена Наргиз Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Российская певица Наргиз считает, что в продюсерском центре MALFA композитор Максим Фадеев не решает практически ничего. Как заявила артистка в интервью на канале «А поговорить?» в YouTube, лейблом фактически управляет Ольга Серябкина.

«В лейбле на самом деле Макс Фадеев — это не Макс Фадеев, — рассказала Наргиз. — Рулит всем совершенно другой человек и она может сворачивать горы. Будет так, как сказала она и никак по другому». Сам продюсер и композитор, по мнению певицы, является очень ведомым человеком, зависящим от близкого окружения, которое этим пользуется.

Окружение Фадеева делает все, чтобы «выкурить из этого центра артистов, которые что-то из себя представляют». Ответ на то, почему так происходит, у Наргиз простой: Серябкина хочет быть примой и не дат кому бы то ни было возможности продвигаться. Певица отметила, что именно так из лейбла выжили Юлию Савичеву, Кристину Кошелеву и вообще — «те, кто талантливее, красивее, моложе, в этом лейбле не задерживались»

Ранее сообщалось, что конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом. Продюсерский центр Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей якобы из-за ее пристрастия к спиртному. Сам Фадеев разослал организаторам гастролей письма об отмене выступлений Наргиз, а потом запретил ей исполнять песни, написанные им.

Наргиз считает, что после разрыва с Фадеевым обрела свободу. Представители лейбла MALFA пока никак не отреагировали на заявления певицы, уточняет Nation News.