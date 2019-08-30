29 августа 2019

На Украине заявили о состоявшемся обмене заключенными с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Сенцов, осужденный за терроризм, оказался в числе тех, кто уже отбыл на УкраинуФото: скриншот видео YouTube, канал «24 канал»

Россия и Украина произвели обмен заключенными гражданами. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление нового генпрокурора страны Руслана Рябошапки.

«Обмен совершился! — говорится в сообщении на странице украинского генпрокурора в Facebook. — Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем».

По информации издания «Униан», борт обмененными гражданами Украины из Подмосковья следует на аэродром Жуляны. Ранее Baza сообщала со ссылкой на сервис Flightradar24, что на подмосковном аэродроме Остафьево d 1:05 приземлился самолет, данные которого оказались скрыты.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия до конца сентября должны провести обмен по формуле 33 на 33. Подробности и детали обмена до последнего времени не раскрывались.

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