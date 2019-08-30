В Нижнем Тагиле выбрали нового спикера думы

Вадим Раудштейн стал новым спикером думы Нижнего Тагила Фото: скриншот видео

Председателем думы Нижнего Тагила стал депутат от «Единой России» и адвокат Вадим Раудштейн. Такое решение парламентарии приняли на внеочередном заседании, которое прошло 30 августа.

Информацию об избрании Раудштейна агентству подтвердили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. За его кандидатуру проголосовали 23 депутата из 27. Мэр города Владислав Пинаев рассказал «URA.RU», что кандидатуру Раудштейна на пост спикера накануне большинством голосов одобрили его однопартийцы — на конференции местного отделения «Единой России». «Будем работать дальше», — сказал Пинаев.

О том, что спикером думы вероятнее всего станет Раудштейн, «URA.RU» сообщало накануне. Инсайдер в местном отделении «Единой России» рассказал агентству, что в пользу Раудштейна изначально высказались блоки УВЗ и НТМК, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Прежний спикер нижнетагильской думы Алексей Пырин, избранный в сентябре 2017 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее сообщалось, что он якобы собирается переехать в Новокузнецк и возглавить управление по персоналу Западно-Сибирского металлургического комбината ЕВРАЗ. Аналогичный пост Пырин в свое время занимал на Нижнетагильском металлургическом комбинате.