Гордуму Нижнего Тагила собирают на внеочередное заседание

Спикер Алексей Пырин написал заявление об отставке Фото: сайт гордумы Нижнего Тагила

Депутаты гордумы Нижнего Тагила Свердловской области выберут нового председателя на внеочередном заседании 30 августа. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель аппарата гордумы Валерий Зябочкин.

Алексей Пырин, который до сих пор был спикером Нижнетагильской гордумы, написал заявление об отставке по собственному желанию. «Насчет кандидатуры на пост спикера я вам сказать не могу — депутаты будут принимать решение на внеочередном заседании думы 30 августа», — сказал Зябочкин «URA.RU».

Пырин являлся депутатом Нижнетагильской городской думы трех созывов. В сентябре 2017 года он был избран председателем думы седьмого созыва. По итогам состоявшихся тогда выборов нового состава гордумы она раскололась на две равных части — примерно половину мест в ней стала контролировать администрация города, а другую половину составили представители НТМК и «Уралвагонзавода».

Агентство «Между строк» сообщало, что Пырин собирается переехать в Новокузнецк и возглавить управление по персоналу Западно-Сибирского металлургического комбината ЕВРАЗ. Ранее он занимал аналогичный пост на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Получить комментарий по этому поводу в пресс-службе ЕВРАЗ не удалось — там не ответили на запрос агентства.