Курганская епархия ответила на обвинения в мракобесии

В Курганской епархии заявляют, что не ссылались на «несуществующие канонические правила» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высказывание ишимского епископа Евтихия (Курочкина), назвавшего запрет на отпевание покойных вне храмов «мракобесием», вызвало недоумение в Курганской епархии.

«Вызывает недоумение то, что епископ, хотя и заштатный, называет молитву в храме „свежайшим мракобесием“ и ратует за совершение молитвословий православными священнослужителями там, где проводят свои ритуалы прощания с умершими атеисты, язычники, мусульмане, иудеи, сектанты», — говорится в ответе зауральских священников, опубликованном на официальном сайте Курганской епархии.

«В Курганской епархии запретили отпевание покойников в ритуальных залах, сославшись на несуществующие „канонические правила“???!!!» — ранее написал епископ Евтихий, назвав такое решение «мракобесием». Это заявление в Кургане оценили как «недопустимо грубое», которое быстро подхватили «недружественные церкви СМИ».

В епархии отметили, что не ссылались на канонические нормы, запрещающие отпевание вне храма. Речь шла о нарушениях, которые порой допускаются при совершении таинств в ритуальных залах, в том числе отпевание некрещеных, сектантов и самоубийц: «В условиях ритуального зала священнику весьма затруднительно выяснить все обстоятельства, связанные с жизнью и кончиной усопшего».

Ранее «URA.RU» сообщало, что запрет на отпевание вне церкви, который ввела Курганская епархия, может привести к подорожанию ритуала. Историк и режиссер Евгений Понасенков назвал такое решение «язычеством».