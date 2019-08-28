Запрет на отпевание вне церкви в Зауралье назвали язычеством

Отпевание в Зауралье будут проводить только в церквях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Историк и режиссер Евгений Понасенков назвал «язычеством» запрет на отпевание вне церкви, который ввела курганская епархия. В разговоре с «URA.RU» он выразил мнение, что РПЦ использует свое положение, чтобы зарабатывать деньги.

«Желание заработать на счастье, несчастьях, а главное глупости населения у церкви в 21 веке не ослабилось, а только усилилось. Все это нарушает заветы отцов церкви. Если для них важен не сам акт, а стены, то они признают, что являются язычниками. Во времена первых христиан, при жизни апостолов, никаких церквей не было», — напомнил Понасенков. Он отметил, что бороться с этим можно лишь с помощью просвещения.

Также историка возмутила ситуация, когда епархия обращается к благотворителям за помощью в восстановлении сгоревшего храма в Чимеево. «Я бы, конечно, проверил, имеют ли отношения церковные и околоцерковные круги к этому пожару, потому что на старые здания сложно ждать большие пожертвования. Тем более, когда есть государственный заказ на религиозную истерику и многие бизнесмены боятся и вынуждены сдавать деньги», — отметил Евгений Понасенков.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Зауралье сгорел храм в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре, для его восстановления был создан благотворительный фонд «Чимеевская святыня». В попечительский совет фонда входит продюсер Максим Фадеев. В настоящий момент, согласно данным официального сайта, на восстановление храма пожертвовали 4,3 млн рублей.