Участник коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников спел для гостей сочинского ресторана. Вместе с московским музыкантом Ярославом Сумишевским он исполнил его песню «Мои берега». Видео опубликовано на youtube-канале комика.
«Мы отдыхаем в Сочи в ресторане вместе с друзьями. Это Слава Мясников из „Уральских пельменей“», — говорит Сумившевский. «А, точно, я же из „Уральских пельменей“», — отвечает Мясников. После этого артисты попросили у выступавших в заведении музыкантов инструменты и спели песню «Мои берега».
Как писало «URA.RU», Мясников не стал отказываться от отдыха в Сочи ради участия во «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге, которая пройдет 3 сентября. Ожидается, что мероприятие посетит президент международного союза КВН Александр Масляков.