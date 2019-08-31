Голикова подвела черту под увольнениями врачей в Нижнем Тагиле

По словам Татьяны Голиковой, ситуация с увольнениями хирургов в Нижнем Тагиле разрешена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила (Свердловская область), написавшими заявления об увольнении, урегулирована. Об этом во время визита в Челябинскую область заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, отвечающая в кабмине за социальный блок, включая здравоохранение.

«Насколько я знаю, вопросы все урегулированы. Федеральное министерство здравоохранения направляло проверку», — приводит слова Голиковой ТАСС. Она добавила, что, по имеющейся у нее информации, вопросы, связанные с недовольством врачей, разрешены.

Как писало «URA.RU», ранее шесть хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении из-за недовольства переработками и низкой зарплатой. Также заявления о намерении покинуть рабочие места написали хирурги Демидовской больницы.

После того, как в ситуацию вмешались областные и федеральные власти, врачи, которым пообещали решить их проблемы, отозвали заявления.