В конце года Андрей Рожков создал с Вячеславом Мясников шоу «Ваши пельмени» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников опубликовал в Instagram миниатюру, в которой он играет жену заключенного (в этой роли выступает Андрей Рожков). В конце прошлого года оба артиста создали свое сольное шоу «Ваши пельмени».

«Рожкова посадили. Плохо шутил. Или, наоборот, очень хорошо. Пришлось сходить к нему на свидание», — написал Мясников под видео в соцсети. На нем «жена заключенного» жалуется своему «мужу» на жизнь, а тот, не имея возможности донести до нее слова, пытается жестами показать, что на свободе у него есть клад с золотом.

Подписчики Мясникова оценили шутку. «Обожаю этот номер», — написала в комментариях Dina_doc. «Боже, это лучший номер! Вы оба супер!» — обратилась к артисту Abduraimova_shoira.