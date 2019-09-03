Глава Ямала выступит на главном vip-мероприятии сентября

Глава Ямала выступит на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с докладом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона. В форуме примет участие президент России Владимир Путин.

«Четвертого сентября глава региона примет участие в заседании президиума госсовета, будут обсуждать развитие Дальнего Востока. А пятого губернатор выступит на пленарной сессии «Законодательное обеспечение развития Арктики», — сообщили в пресс-службе губернатора. Уточнить тему доклада в правительстве затруднились.

Вместе с Артюховым в форуме участвуют его заместители — Александр Калинин (обеспечивает формирование и реализацию государственной политики округа в сфере экономики) и Александр Мажаров (руководит департаментом внешних связей автономного округа).

Восточный экономический форум был учрежден президентом России в 2015 году. Это ключевое деловое мероприятие на Дальнем Востоке, в ходе которого обсуждаются стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Очередной форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. В мероприятии также примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр транспорта России Евгений Дитрих, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр энергетики Александр Новак, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.