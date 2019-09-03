Американские компании заинтересовались Ямалом

Соединенные Штаты могут инвестировать в добычу природного газа на месторождениях Ямала и Сахалина. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предваряя Восточный экономический форум.
«Американские компании сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок. <…> Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине — прим. ред.)», — приводит слова Антонова «Известия».
Он добавил, что перспективными для сотрудничества России и США являются также пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм.
Как писало «URA.RU», ранее эксперты предполагали, что США могут увеличить притязания на морскую часть Ямала, где Россия проводит разведку новых месторождений. «Я думаю, нам тоже стоит проводить там [в Арктике] исследования и спасательные операции», — говорил в июле врио главы Пентагона Ричард Спенсер.