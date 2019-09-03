Звезда «Реальных пацанов» снялся в фильме-катастрофе с Хабенским

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Антон Богданов снялся в фильме-катастрофеФото: Владимир Андреев

Звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов позвал фанатов на премьеру фильма «Огонь», в котором он сыграл одну из главных ролей. Фото со съемочной площадки Богданов опубликовал на своей странице в Instagram.

«Закончил съемки в художественном фильме „Огонь“. Ребята, спасибо вам за теплейшую, если не сказать жаркую и даже огненную атмосферу на площадке! Это был уникальный опыт! Премьера фильма в декабре 2020! Во всех кинотеатрах!» — написал Антон Богданов. Актер снялся в фильме-катастрофе в роли пожарного-спасателя.

Съемки фильма «Огонь» начались в мае 2019 года. В основе сюжета ленты — героическая история о пожарных и спасателях. В фильме, кроме Антона Богданова, также снялись Константин Хабенский и Андрей Смоляков. Режиссер Алексей Нужный. Премьера фильма намечена на 27 декабря 2020 года.

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А тем временем пока дети всея Руси идут в школу (с чем я их, включая своего, душевно поздравляю и жалею)) Я закончил Съемки в художественном фильм «Огонь»???? ребята спасибо вам за теплейшую, если не сказать жаркую и даже огненную атмосферу на площадке! Это был уникальный опыт! Режиссёр @nuzhny - спасибо тебе Лёша за доверие, риск, твой взгляд на мир и желание делать так, как ты просишь! ????????Оператор @mikhail_milashin - дружище спасибо за самую крутую картинку, крупные планы и твою нескончаемую улыбку????...огромный респект всей моей бригаде @viktor_dobronravov @kurtsyn_roman @tihonzhiznevskiy @ivanfilippovich - братцы с вами было легко, весело и по Честному! Мы встретились не случайно! Спасибо наставнику @khabensky_fund Константин Юрьевич это были мои самые душевные вечерние разговоры! Спасибо вам, что Вы такой! Самые тёплые объятия Кате Молочной за веселые байки и за то, что укрощала весь этот безумный пожар????????????????Всех причастных к этому фильму обниму, поцелую и скажу Большое Спасибо на банкете??????????????????? Большая Премьера фильма «Огонь» в декабре 2020! Во всех кинотеатрах!!!! ...А вот за фото спасибо талантливейшей Саше @aleksandratorgushnikova . Она всегда делает круто, даже когда ее не просят!!! ????????????всех обнял!!! #фильмОгонь #тритэ

Публикация от Антон Богданов (@antonbogdanov)

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