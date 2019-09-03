Звезда «Реальных пацанов» снялся в фильме-катастрофе с Хабенским

Антон Богданов снялся в фильме-катастрофе Фото: Владимир Андреев

Звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов позвал фанатов на премьеру фильма «Огонь», в котором он сыграл одну из главных ролей. Фото со съемочной площадки Богданов опубликовал на своей странице в Instagram.

«Закончил съемки в художественном фильме „Огонь“. Ребята, спасибо вам за теплейшую, если не сказать жаркую и даже огненную атмосферу на площадке! Это был уникальный опыт! Премьера фильма в декабре 2020! Во всех кинотеатрах!» — написал Антон Богданов. Актер снялся в фильме-катастрофе в роли пожарного-спасателя.

Съемки фильма «Огонь» начались в мае 2019 года. В основе сюжета ленты — героическая история о пожарных и спасателях. В фильме, кроме Антона Богданова, также снялись Константин Хабенский и Андрей Смоляков. Режиссер Алексей Нужный. Премьера фильма намечена на 27 декабря 2020 года.