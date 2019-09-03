Курентзис назвал переезд в Санкт-Петербург вызовом для себя

Дирижер сказал, что счастлив вернуться в Санкт-Петербург Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис высказался о переезде в Санкт-Петербург. На своей странице в Facebook дирижер назвал принятое им решение «вызовом и большой ответственностью».

«Я счастлив быть в Санкт-Петербурге и вспоминаю те чувства, которые испытывал, когда жил здесь. Это первый город России, который дал мне понять, что такое Россия, дал мне образование и опыт. Я приехал в Петербург в 22 года, и этот посыл, чтобы остаться жить в России и стать россиянином, дал Санкт-Петербург. Это непростой город, но удивительный, он очень отличается от других городов. Поэтому снова жить здесь — вызов для нас и очень большая ответственность», — отметил Теодор Курентзис.

В минувшее воскресенье дирижер впервые выступил в северной столице вместе со своим коллективом MusicAeterna. Концерт состоялся в Петербургской капелле.

Теодор Курентзис покинул Пермь в конце августа из-за разногласий с краевой властью. Он также сообщил о намерении провести в следующем году Дягилевский фестиваль в Париже. Дирижер до сих пор не ответил Пермскому оперному театру, который предложил маэстро вновь возглавить фестиваль. Курентзис требовал, чтобы контракт с ним подписывали краевые власти, а не руководство оперного театра.