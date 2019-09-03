В Челябинске сносят детские городки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Депутат Металлургического райсовета Челябинска Андрей Наймушин пожаловался в полицию на вандалов, испортивших детский городок, который он установил во дворе домов по улицам Черкасская и Шоссе Металлургов. Неизвестные ночью спилили качели, установленные накануне вечером, заявил он корреспонденту «URA.RU».

«Я обратился в правоохранительные органы. Полиция устанавливает и ищет причастных к погрому. Примечательно, что вандалы ничего не взяли, а лишь испортили объекты на детских площадках», — отметил депутат.

Наймушин не участвует в муниципальных выборах, поскольку, как считается, мог бы столкнуться с большими проблемами из-за неудачной попытки сорвать избрание врача-хирурга Дмитрия Алехина спикером райсовета в декабре 2017 года. Однако депутат помогает в своем округе избраться замдиректора по общим вопросам в его ООО «Юнионтрейд» Виталию Кашицину, судимому по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) экс-главе поселка Лазурный (Красноармейский район).

Кашицин считается человеком депутата Госдумы Андрея Барышева. Последний вступил в конфликт со своим коллегой Владимиром Бурматовым. Оба выставили пулы депутатов друг против друга в Металлургическом районе. В штабе Кашицина намекают, что человек из команды Бурматова, выдвинутый «Единой Россией» Дмитрий Коваленко мог быть причастен к погрому детской площадки.

Фото: штаб Андрея Наймушина

Фото: штаб Андрея Наймушина