Водителю такси, который спасал пермяков после смертельного ДТП с автобусом, подарили книгу

Таксист получил книжку о Пермском крае Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Перми автобус врезался в магазин

Водителю такси, спасавшему пассажиров из врезавшегося в бетонную стену автобуса в Перми, вручили книгу. Такое решение приняли участники общественного совета при главном управлении министерства внутренних дел. В пресс-службе краевого главка уточнили, что награду получил гражданин Киргизии Бекзат Максатбек.

«Водителя такси поощрили благодарственным письмом общественного совета и вручили книгу про Пермский край. В ней рассказывается о всех территориях, которые входят в его состав. Но суть все-таки не в подарке, а в том, что человека отметили», — сказал Владимир Васенин.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников наградил благодарственным письмом гражданина Узбекистана Данила Юлдашева, который также спасал людей из автобуса, попавшего в ДТП. Юлдашев признался, что хотел бы получить российское гражданство. В пресс-службе губернатора корреспонденту «URA.RU» пояснили, что этот вопрос сейчас прорабатывается министерством территориальной безопасности Прикамья.

Пассажирский автобус маршрута №53 попал в аварию в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека, десятки получили различные травмы. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность автобуса, возбуждено уголовное дело.