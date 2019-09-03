Россия отказалась обсуждать с Японией свои военные планы

Россия не будет обсуждать вопрос военного строительства на Курилах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

В рамках предстоящего обсуждения мирного договора между Россией и Японией не будет затрагиваться вопрос размещения российского вооружения на Курильских островах. С таким заявлением 3 сентября выступил замглавы Министерства иностранных дел РФ Игорь Моргулов, отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении ракетных комплексов «Бастион» в районе Курил.

Политик отметил, что не ожидает прорыва в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ по поводу мирного договора на Восточном экономическом форуме. «Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся», — цитирует Моргулова RT.

Ранее Япония пригрозила России последствиями после поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова. В Токио заявили, что посещение Курил российскими официальными лицами противоречит позиции правительства Японии. Более того, Япония указала спорные острова на карте страны, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года.

Токио оспаривает принадлежность России четырех Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи с момента окончания Второй мировой войны, когда территории вошли в состав СССР. В конце июня президент Путин заявил, что Москва не планирует отдавать территории Японии, напоминает «Национальная служба новостей».