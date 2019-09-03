Правительство решило выделить на Superjet еще 4 миллиарда рублей

Для подержанных лайнеров построят склад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Правительство выделит 3,9 миллиарда рублей Минпромторгу из резервного фонда на улучшение системы обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100 после продажи. Об этом сказано в распоряжении правительства, опубликованного на федеральном портале правовых актов.

«На предоставление субсидий из федерального бюджета изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат», — говорится в документе. Деньги пойдут на формирование склада с 700 запчастями в случае ремонта подержанных «суперджетов», а также на внедрение 64 сервисных бюллетеней на самолеты нового типа, пишет телеканал 360.

SSJ-100 — первый российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Он эксплуатируется, в частности, авиакомпанией «Ямал». 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, в которой Superjet «Аэрофлота» загорелся после экстренного приземления из-за попавшей в фюзеляж самолета молнии. В результате пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уточняет «Национальная служба новостей». Одной из основных причин трагедии называется ошибка пилотов. Позднее 19 пассажиров получили компенсации, напоминает RT.