Родителей пермских школьников возмутили «ночные уроки» и длинные перемены

Пермских школьников заставляют учиться до 20:15 и отдыхать два раза подряд по 20 минут Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Родители пермских школьников, обучающихся в «Траектории» (образована после объединения школ № 48 и № 49), возмущены тем, что их дети будут учиться во вторую смену до 20.15. Кроме того, судя по расписанию, у школьников будет четыре перемены по 20 минут. Об этом «URA.RU» рассказала одна из родительниц Анастасия Мальцева.

«Я думаю, что в эти большие перемены учителя будут перебегать из одной школы в другую. Там пять кварталов, около полутора километров. Как раз минут 15 требуется», — поделилась Мальцева. Она утверждает, что сейчас из-за произошедшего объединения дети будут вынуждены уходить из школы уже в темное время суток, тогда как раньше все уроки заканчивались не позднее 19 часов.

«А еще теперь дети у нас будут учиться не пять, а шесть дней в неделю. Все, начиная с первого класса», — добавляет Мальцева. Она говорит, что оптимизация, которую провела городская администрация ухудшило положение их детей. Новая школа до сих пор не получила лицензию, но уже начала образовательную деятельность.

Родители школьников пожаловались на новое расписание в Роспотребнадзор. «URA.RU» попросило департамент образования Перми прокомментировать ситуацию. Агентство рассказывало, что из-за объединения учебных заведений родители подали на мэрию в суд, а из обеих школ уже уволились некоторые педагоги.