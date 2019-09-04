В России отложили введение трех новых налогов

Минфин отсрочил включение в Налоговый кодекс трех неналоговых платежей — платы за проезд большегрузов («Платон»), за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. В правительстве посчитали, что внедрение этих платежей в налоговую систему затруднительно по техническим и финансовым причинам.
«Передача налоговикам „Платона“ потребовала бы дорогостоящего изменения или даже расторжения концессионного соглашения с оператором системы [Росавтодором]. Сбор платежей за загрязнение требует специальных знаний и оборудования Росприроднадзора, и дублирование его функций неэффективно», — пишет «
Таким образом, вместо шести новых налогов Минфин предлагает зарегистрировать три: утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор. Предполагается, что соответствующие изменения будут приняты Госдумой весной следующего года, а поправки в Налоговый кодекс вступят в силу в январе 2021 года.
О планах Минфина по внесению изменений в Налоговый кодекс стало известно в начале месяца. Отмечалось, что включение в него неналоговых платежей будет означать введение уголовной ответственности за уклонение от них. Эксперты, опрошенные «Национальной службой новостей», заявили, что фактически инициатива Минфина означает увеличение налоговой нагрузки на бизнес.