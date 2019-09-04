Сбербанк назвал сроки договоренностей с Utair по долгам

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Переговоры между Utair и Сбербанком продолжаютсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Сбербанк намерен урегулировать спор из-за долгов с Utair до конца этого года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию [долга авиакомпании] будут достигнуты», — приводит его слова ТАСС.

Как писало «URA.RU», долги Utair, акции которой принадлежат правительствам Тюменской области и ХМАО, по двум синдицированным кредитам составляют 38,6 миллиарда рублей. Всего в списке кредиторов авиакомпании значатся 11 организаций, крупнейший из них — Сбербанк, на который приходится треть долга.

Погашение кредитов должно было начаться в 2020 году, но в декабре прошлого года Utair допустила дефолт после того, как не смогла заплатить миллиард рублей по одному из кредитов. На 5 сентября намечено рассмотрение в арбитражном суде апелляции на отказ признавать Utair банкротом, передает РАПСИ.

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