Сбербанк назвал сроки договоренностей с Utair по долгам

Сбербанк намерен урегулировать спор из-за долгов с Utair до конца этого года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию [долга авиакомпании] будут достигнуты», — приводит его слова ТАСС.
Как писало «URA.RU», долги Utair, акции которой принадлежат правительствам Тюменской области и ХМАО, по двум синдицированным кредитам составляют 38,6 миллиарда рублей. Всего в списке кредиторов авиакомпании значатся 11 организаций, крупнейший из них — Сбербанк, на который приходится треть долга.
Погашение кредитов должно было начаться в 2020 году, но в декабре прошлого года Utair допустила дефолт после того, как не смогла заплатить миллиард рублей по одному из кредитов. На 5 сентября намечено рассмотрение в арбитражном суде апелляции на отказ признавать Utair банкротом, передает