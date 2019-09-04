Сбербанк назвал сроки договоренностей с Utair по долгам

Переговоры между Utair и Сбербанком продолжаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Сбербанк намерен урегулировать спор из-за долгов с Utair до конца этого года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию [долга авиакомпании] будут достигнуты», — приводит его слова ТАСС.

Как писало «URA.RU», долги Utair, акции которой принадлежат правительствам Тюменской области и ХМАО, по двум синдицированным кредитам составляют 38,6 миллиарда рублей. Всего в списке кредиторов авиакомпании значатся 11 организаций, крупнейший из них — Сбербанк, на который приходится треть долга.