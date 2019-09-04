Из-за тумана самолеты до Челябинска и Тюмени не долетели до аэропортов

Два самолета, летевшие в Челябинск, все еще находятся в Кольцово Фото: Владимир Жабриков

Выполнявшие рейс в Тюмень и Челябинск самолеты внепланово сели в Кольцово в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в аэропортах прибытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«Рейс в Тюмень уже успешно долетел до пункта назначения. Те, что до Челябинска, сейчас находятся в Кольцово, ждут улучшения метеоусловий», — пояснил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских. Из-за тумана в Кольцово прибыли рейсы SU-1502 Москва—Тюмень, а также 5N-527 Санкт-Петербург—Челябинск и S7-07 Москва—Челябинск.

«Туман в Челябинске и других районах области — чисто природное явление. Превышений загрязняющих веществ сейчас не выявлено. С предприятиями ведется разъяснительная работа с целью снижения выбросов в этот период», — заявил «URA.RU» официальный представитель минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

В конце августа несколько пассажирских самолетов, летевших в Тюмень, приземлились в аэропорту Кольцово из-за сильного тумана в аэропорту прилета. Тогда в Екатеринбурге улучшения метеоусловий ждали четыре борта. Из-за тумана задерживались рейсы и в аэропорту Тюмени.