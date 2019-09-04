03 сентября 2019
02 сентября 2019
01 сентября 2019
31 августа 2019
30 августа 2019

В Кургане началась новая волна отзыва лицензий у управляющих компаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное.Курган, бойлерная, подвальное помещение, система контроля отопления, приборы давления
Пять управляющих компаний Кургана лишились лицензии: затягивали подготовку к зимеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сразу пять управляющих компаний Кургана лишились лицензий за прошедшую неделю. Об этом сообщает Госжилинспекция региона на своей странице в Instagram.

«Государственной жилищной инспекцией Курганской области прекращено действие пяти лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», — говорится в сообщении ведомства.

Так, 27 августа аннулирована лицензия, выданная ООО «УО Риск ЖЭУ». 28 августа прекращено действие лицензий ООО «УК „Единство“ (ИНН 4501197820), ООО „УО Забота“ (ИНН 4501174693), ООО „УК ‚Заозерный‘ (ИНН 4501168266), ИП Меньщикова Андрея Викторовича (ИНН 450104259917). В Госжилинспекции отмечают, что на момент отзыва лицензий под управлением этих компаний не было ни одного многоквартирного дома.

Ранее часть указанных компаний неоднократно называлась в числе отстающих по подготовке домов к отопительному сезону. Так, в 2017 году УК «Риск ЖЭУ» признавали лидером по неготовности к зиме.

Первая волна отзыва лицензий у управляющих организаций Кургана стартовала весной. Для этого властям региона приходилось обращаться в суд. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков объяснял такие меры претензиями к работе организаций. «По части случаев, где очевидны злоупотребления с деньгами граждан, материалы переданы в правоохранительные органы», — отмечал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В августе 2019 года Государственной жилищной инспекцией Курганской области прекращено действие 5 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 27 августа прекращено действие лицензии, выданной ООО «УО Риск ЖЭУ» (ИНН 4510029244). Руководителем управляющей организации принято решение о прекращении лицензируемого вида деятельности на территории Курганской области. Приказом Инспекции действие лицензии прекращено. 28 августа прекращено действие лицензий ООО «УК «Единство» (ИНН 4501197820), ООО «УО Забота» (ИНН 4501174693), ООО «УК «Заозерный» (ИНН 4501168266), ИП Меньщикова Андрея Викторовича (ИНН 450104259917). Основанием для прекращения действия лицензий явились сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве юридических лиц и индивидуального предпринимателя. В управлении лицензиатов отсутствовали многоквартирные дома. #Госжилинспекция #ГЖИ #Курган #Курганскаяобласть #Зауралье #2019 #Лицензия #ЖКХ #Лицензирование

Публикация от Госжилинспекция Курганской обл (@gzhi_kurgan)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...