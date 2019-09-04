В Кургане началась новая волна отзыва лицензий у управляющих компаний

Сразу пять управляющих компаний Кургана лишились лицензий за прошедшую неделю. Об этом сообщает Госжилинспекция региона на своей странице в Instagram.
«Государственной жилищной инспекцией Курганской области прекращено действие пяти лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», — говорится в сообщении ведомства.
Так, 27 августа аннулирована лицензия, выданная ООО «УО Риск ЖЭУ». 28 августа прекращено действие лицензий ООО «УК „Единство“ (ИНН 4501197820), ООО „УО Забота“ (ИНН 4501174693), ООО „УК ‚Заозерный‘ (ИНН 4501168266), ИП Меньщикова Андрея Викторовича (ИНН 450104259917). В Госжилинспекции отмечают, что на момент отзыва лицензий под управлением этих компаний не было ни одного многоквартирного дома.
Первая волна отзыва лицензий у управляющих организаций Кургана стартовала весной. Для этого властям региона приходилось обращаться в суд. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков объяснял такие меры претензиями к работе организаций. «По части случаев, где очевидны злоупотребления с деньгами граждан, материалы переданы в правоохранительные органы», — отмечал он.