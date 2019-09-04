ФСБ не дали закрыть уголовное дело экс-главы мэрии Челябинска

Позиция прокуратуры не дает Сергею Давыдову уехать к семье в Испанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Прокуратура обжаловала решение о прекращении уголовного дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, принятое по ходатайству регионального УФСБ. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что имеют место признаки более тяжкого преступления. Допущенные при расследовании нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов считает существенными и просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору», — пояснили в надзорном ведомстве.

По ходатайству челябинского УФСБ 26 августа суд второй раз прекратил дело Давыдова, возвращенное через Свердловский областной суд следствию. Прокуроры считают, что экс-чиновника следует судить по ч.2 ст. 285 УК РФ — как бывшего главу органа местного самоуправления. При таком подходе невозможно закрыть дело, как произошло с подачи ФСБ после переквалификации обвинения на ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностным лицом служебными полномочиями).

Поводом для расследования стало хищение нескольких десятков миллионов рублей со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» в период, когда Давыдов руководил столицей Южного Урала. Деньги выводились в сторонние фирмы, в том числе в ИП отца сити-менеджера.