СМИ: названа новая дата обмена заключенными между РФ и Украиной

Обменять заключенных могут уже в конце этой недели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Обмен заключенных между Россией и Украиной может начаться до конца текущей недели. По данным СМИ, обмен запланирован на 7 сентября.

О скором начале процесса сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Один из них назвал 7 сентября — вероятной датой начала обмена заключенных. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — приводит агентство слова второго источника.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что запланированный на 30 августа обмен заключенными не состоялся. Среди людей, которых ждут на Украине — кинорежиссер Олег Сенцов в 2015 году. Он был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке нескольких терактов в Крыму. Наказание украинец отбывал в ямальской колонии «Белый медведь» (ИК-8 в Лабытнанги).