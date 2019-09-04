СМИ: названа новая дата обмена заключенными между РФ и Украиной

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Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, заключенный, наручники, полиция
Обменять заключенных могут уже в конце этой неделиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Обмен заключенных между Россией и Украиной может начаться до конца текущей недели. По данным СМИ, обмен запланирован на 7 сентября.

О скором начале процесса сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Один из них назвал 7 сентября — вероятной датой начала обмена заключенных. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — приводит агентство слова второго источника.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что запланированный на 30 августа обмен заключенными не состоялся. Среди людей, которых ждут на Украине — кинорежиссер Олег Сенцов в 2015 году. Он был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке нескольких терактов в Крыму. Наказание украинец отбывал в ямальской колонии «Белый медведь» (ИК-8 в Лабытнанги).

Обмен по формуле «35 на 35» мог быть отложен из-за дела украинских моряков, пишет «Царьград». По данным издания, дела моряков, которых задержали в Керченском проливе, не передадут Киеву.

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