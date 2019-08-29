Правозащитники: украинского режиссера Олега Сенцова пока не доставили в «Лефортово»

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, пока не доставили в московское СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил «URA.RU» один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве.
«Он этапирован в Москву из Ямала, но до столицы еще не доехал. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Находиться он будет, по предварительным данным, в СИЗО „Лефортово“», — заявил собеседник агентства. По его словам, Сенцов доставлен в Москву в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной, который может произойти уже в ближайшие дни.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко») Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, Сенцов уже доставлен в Москву и содержится в «Лефортово». Однако в самом СИЗО и столичной ОНК эту информации опровергают. Также сегодня появлялась информация о том, что Сенцов находится в московском СИЗО «Бутырка», однако она так же была опровергнута.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке нескольких терактов в Крыму. Наказание украинец отбывал в ямальской колонии «Белый медведь» (ИК-8 в Лабытнанги). В середине мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, которая в итоге закончилась 5 октября. Он требовал освободить из российских тюрем украинских заключенных, которых, как он считает, преследуют по политическим причинам.