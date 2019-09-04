Уроженец Прикамья арестован по делу о беспорядках в Москве

Молодой человек отправлен в СИЗО на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель города Березники (Пермский край) Никита Чирцов арестован по делу о массовых беспорядках в Москве. 22-летний Чирцов помещен в СИЗО на два месяца по решению Басманного райсуда столицы.

Молодой человек обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч 1 ст 318 УК РФ). По версии следствия, Чирцов участвовал в несогласованной акции, которая проходила в Москве 27 июля, сообщает портал «Медиазона», который вел прямой репортаж из зала суда.

Во время акции уроженец Пермского края «толкнул сержанта полиции в область грудной клетки и плеча, причинив ему боль». «Эти данные подтверждаются показаниями потерпевшего», — указал следователь. Сам Чирцов в суде утверждал, что хотел лишь протиснуться через полицейское оцепление. Сторона обвинения попросила суд заключить березниковца под стражу, поскольку тот «намеренно скрылся от органов следствия». Суд согласился с доводами следователя и поддержал ходатайство.

Помимо Чирцова, по уголовному делу о протестах в Москве проходят обвиняемыми Евгений Коваленко, Данил Беглец, Кирилл Жуков, Айдар Губайдулин, Эдуард Малышевский, Алексей Миняйло и Самариддин Раджабов. Все они заключены помещены в СИЗО. Двое фигурантов дела — Егор Жуков и Сергей Фомин — находятся под домашним арестом.