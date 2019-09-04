Четырехдневная рабочая неделя обрушит доходы россиян

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Короткая неделя только на первый взгляд кажется привлекательной, говорят экономистыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Введение четырехдневной рабочей недели сразу же обрушит российскую экономику. Такое мнение «URA.RU» высказал экономический аналитик Антон Шабанов. По его словам, в текущей ситуации при нынешней производительности труда «четырехдневка» обернется настоящим коллапсом.

«Это вызовет неизбежное падение экономики — темпы роста нашего ВВП уменьшатся до нуля или уйдут даже в отрицательную зону. Не стоит забывать и о том, что у населения уже много лет падают реальные доходы. Сокращение рабочей недели приведет и к сокращению заработной платы», — отметил эксперт. Таким образом, по его мнению, обсуждать вопрос сокращения рабочей недели преждевременно.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, «все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие». «Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе», — заявил Орешкин.

Согласно опросу Фонда общественного мнения, 53% россиян одобряют идею перехода на «четырехдневку». Отрицательно к этой идее относятся 34% опрошенных, при этом 43% предпочли бы вариант сокращения рабочего дня на один час.

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