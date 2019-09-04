У самолетов Superjet обнаружили опасный дефект

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Споттинг в аэропорту
При проверке у самолета сорвался трап, но не смог полностью раскрытьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У лайнера Sukhoi Superjet обнаружили технический дефект аварийного трапа. Недостаток выявил техник в Ставрополе после посадки самолета из Москвы.

«Если бы лайнер попал в аварийную ситуацию, то из-за дефекта трапа пострадали бы многие пассажиры», — рассказал информационному порталу Life источник из авиационный сферы. Специалистов, которые устанавливали трап, могут наказать.

По имеющейся информации, неисправность вскрылась, когда сотрудник аэропорта проводил плановую проверку лайнера после высадки пассажиров. Когда рабочий поправлял скобу, трап сорвался, однако не раскрылся полностью, как должен был.

Ранее последняя зарубежная авиакомпания, имеющая в наличии российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, решила от них отказаться. При этом правительство РФ решило выделить на «Суперджеты» еще 4 миллиарда рублей, сообщает телеканал 360.

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