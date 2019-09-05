В мэрии Перми раскрыли планы по объединению школ

Процесс объединения школ не затронет учителей, уверяют в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Процесс объединения школ в Перми завершится до февраля 2020 года. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации города, указав, что учителя сокращены не будут.

«Завершить процесс объединения планируется до февраля 2020 года. При этом сокращения педагогических работников не предполагается. Изменения затрагивают руководителей учреждений, которые зачастую остаются в штате образовательных организаций в должности руководителей структурных подразделений», — пояснили в пресс-службе главы Перми.

По данным департамента образования Перми, «на текущий момент запущено порядка 40 процессов реорганизации учебных заведений».

Активная фаза объединения образовательных учреждений в городе началась весной с реорганизации двух школ — 48 и 49. Против этого решения выступили родители учащихся. Они обратились в суд, посчитав, что мэрия не предоставила доказательств целесообразности слияния. Также стало известно, что из указанных школ в период летних каникул уволились несколько педагогов.