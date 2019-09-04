Теща челябинского депутата-убийцы оправдала его в эфире шоу Малахова

Родственники убитой жены депутата Азата Зарипова защитили народного избранника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

На телеканале «Россия 1» вышло шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященное трагедии в челябинском поселке Локомотивный, где главврач местной больницы и депутат-единоросс Азат Зарипов застрелил супругу Елену на глазах у детей. Родственники убитой женщины в эфире программы оправдали действия народного избранника.

«Это наш член семьи, как я могу нашего члена семьи. Отец моих троих внуков. Как я могу своего члена семьи под арест?» — заявила в ходе шоу теща депутата Зарипова. По сведениям правозащитника Павла Пятницкого, ранее челябинский депутат жестоко избивал жену, и она хотела уйти от него. Но даже если женщина изменяла своему мужу, это не оправдывает убийства, полагает общественник.

Подруга семьи Зариповых Елена Диденко считает Елену виноватой в трагедии. «Она у Зарипова — третья жена, она „увела“ его из второй семьи, причем детей своих и от первого, и от второго брака мужчина очень любил», — отметила женщина. Также ведущий программы Андрей Малахов в ходе шоу озвучил информацию о том, что замуж за Зарипова Елена якобы выходила, когда была беременна от другого мужчины.

В ночь на 21 августа челябинской депутат-единоросс Азат Зарипов убил свою жену Елену Зарипову в поселке Локомотивном. Согласно протоколу допроса, 20 августа супруга сказала мужу, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск. После этого Зарипов ушел из дома, купил спиртное и отправился с другом в гараж. По его словам, вернулся он домой «в легком опьянении», на что жена отреагировала матом. Депутат разозлился и убил супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья. 22 августа Зарипова отправили в СИЗО на два месяца. В «Единой России» сразу после известий о преступлении приостановили членство депутата Зарипова в партии.