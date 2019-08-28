Опубликована переписка жены челябинского депутата, которую она вела в ночь убийства

В Челябинской области депутат застрелил свою жену из ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Елена Зарипова, которую убил ее муж-депутат Азат Зарипов, в последние минуты жизни переписывалась с «другом из Новосибирска». Скриншоты переписки опубликовал портал 74.RU.

«Подъехал, похоже. Не заходит домой», — написала Зарипова в 05:42. Ее друг Антон уточнил: «Пьяный и с оружием?» Зарипова ответила утвердительно в 5:44. В шесть утра Антон написал о том, что переживает. В девять утра он написал ещё одно сообщение: «Мылыш, у меня плохие мысли в голове».

В интервью с изданием Антон отметил, что, как только Зарипова увидела своего мужа с оружием, ей следовало вместе с детьми убегать к соседям. Также он отметил, что чувствует за собой вину из-за смерти подруги.

Как писало «URA.RU», слухи об измене Зариповой ходили в поселке поселке Локомотивный Челябинской области. В 2018 году женщина начала переписку с аниматором, с которым познакомилась в Турции. Зариповой часто звонили мужчины, и это злило мужа. В мае 2019 года девушка рассказала мужу, что ей признался в любви Антон из Новосибирска.

В ночь на 21 августа Азат Зарипов убил свою жену Елену Зарипову. Согласно протоколу допроса, 20 августа супруга сказала мужу, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск. После этого Зарипов ушел из дома, купил спиртное и отправился с другом в гараж. По его словам, вернулся он домой «в легком опьянении», на что жена отреагировала матом. Депутат разозлился и убил супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья. 22 августа Зарипова отправили в СИЗО на два месяца.