Японский премьер заявил о готовности договориться с Россией по Курилам

Синдзо Абэ обещает продолжить диалог с российским руководством Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил японский премьер Синдзо Абэ.

«Считаю, что наши отношения доверия укрепятся еще больше в контексте развития такого сотрудничества. Я намерен упорно и последовательно продолжать наш диалог, чтобы вместе с президентом Путиным заключить мирный договор», — заявил политик в интервью «Известиям».

Абэ также отметил, что японо-российские отношения таят в себе большие возможности, и реализация этого потенциала была бы полезна обоим народам. Не так давно Москва и Токио начали совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров публично заявил о том, что ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой. Однако его подписанию препятствует позиция Токио, не признающего итогов Второй мировой войны. «Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны», — заявил Лавров.

Россия и Япония не могут подписать мирный договор уже более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. В Кремле убеждены, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР законно по итогам войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.