Иностранцы не заинтересовались российским шельфом

Нефтегазовая отрасль не может быстро окупиться, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин Фото: Flickr

Иностранные компании не проявили интерес к инвестиционным проектам на шельфе Арктики, но все может измениться при росте цен на нефть. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на Восточном экономическом форуме.

«Мы ориентируемся на баррель — когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет», — цитирует Кобылкина ТАСС. Министр считает, что у бизнеса сейчас не так много денег, чтобы вкладывать их в проекты, которые вряд ли принесут большие прибыли.

По словам главы Минприроды, России лучше сконцентрироваться на трудноизвлекаемых материалах в привычных местах добычи углеводородного сырья, например, в Западной Сибири. При этом Кобылкин отметил, что вклад в нефтегазовую отрасль не может окупиться меньше чем за 10-15 лет.

Как писало ранее «URA.RU», в Минприроды поддержали доступ частных компаний к арктическому шельфу. Глава министерства подчеркнул, что таким образом можно будет более детально изучить территорию России. При этом в правительстве обсуждают идею ввести льготы на прибыль для привлечения инвестиций в Арктику, напоминает RT.