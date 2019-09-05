Япония нашла новую причину, чтобы поднять вопрос о Курилах

В Японии хотят продолжить сотрудничество, чтобы подписать мирный договор Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Японское правительство ответит на открытие нового российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга. Он добавил, что власти Японии планируют добиться заключения мирного договора, несмотря на действия России.

«Мы в курсе (открытия завода — прим. ред.). Мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет», — цитирует ТАСС представителя Японии. По его словам, власти ведут «плотные переговоры» с Россией, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор. Открытие нового рыбоперерабатывающего завода на Шикотане не изменило намерений премьер-министра Японии Синдзо Абэ решить вопрос принадлежности Курил с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Суга.

Как писало ранее «URA.RU», Абэ полагает, что сотрудничество с Россией приведет к подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что российско-японские отношения имеют большую пользу для обоих народов, пишет «Национальная служба новостей».

Страны не подписывают мирный договор уже более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. В Кремле убеждены, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР законно по итогам войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.