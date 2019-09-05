Симоньян возмутил запрет на продажу алкоголя до 21 года

Маргарита Симоньян высказалась против дискриминации совершеннолетних Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея продавать алкоголь с 21 года является дискриминацией совершеннолетних, к тому же она взята из законодательства США. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Это дискриминация совершеннолетних, самая настоящая. Еще и полностью слизанная с США, от чего меня отдельно тошнит», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она отметила, что во время ее подростковой жизни в Штатах местная молодежь «замечательно бухала, курила траву» и принимала различные наркотики.

Симоньян напомнила, что молодых людей призывают в армию и дают им огнестрельное оружие в 18 лет, а пить разрешают только с 21 года. По мнению медиаменеджера, власти должны находить контакт с молодежью, а не вводить запреты наподобие американских. «Я не для этого вернулась домой», — заключила главред RT.

Как писало ранее «URA.RU», министр здравоохранения России Вероника Скворцова понадеялась, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 21 года примут меньше чем за год. Инициативу поддержали в Общероссийском народном фронте, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители регионов, напоминает RT.