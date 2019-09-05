В проблемном курганском вузе второй раз за год меняют руководство

В Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) проводятся организационные мероприятия по смене руководства. Эту информацию «URA.RU» подтвердил исполняющий обязанности ректора вуза Роман Скиндерев.
«Никакой официальной информации нет. Я могу лишь сказать, что осуществляются мероприятия по смене руководства академии. Организационные мероприятия проводятся», — рассказал Скиндерев. По его словам, конкретные кадровые решения пока не принимались: «Что касается моего статуса и моей работы, еще рано о чем-то говорить. Это будет понятно позже. Сейчас я исполняю обязанности ректора».
Вместе с тем источники агентства отмечают, что в ближайшее время Скиндерев может лишиться статуса ректора. Не исключено, что он останется работать в КГСХА на своей основной должности — первым проректором. По данным инсайдеров, с поиском желающих возглавить проблемный вуз уже возникли сложности.
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о проблемах в КГСХА, связанных с недостаточным финансированием: о задержках выплат стипендий и о несвоевременной оплате коммунальных услуг. В мае Скиндерев сменил ушедшего в отставку ректора КГСХА Владимира Левитского.
В июне академию посетил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. После этого КГСХА выделили из федерального бюджета 220 млн рублей, однако начались разговоры, что вуз готовят к объединению с Южно-Уральским аграрным госуниверситетом в Челябинске. Позже от этих планов отказались.