Собчак пояснила «URA.RU» свое заявление о принадлежности Крыма

По словам Ксении Собчак, сама она тему принадлежности Крыма не поднимала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак объяснила причину своего возврата к теме о передаче Крыма России. Как сообщила Собчак корреспонденту «URA.RU», ее слова не следует воспринимать как громкое заявление, так как сама она тему принадлежности Крыма не поднимала.

«У меня есть позиция, я ее озвучила еще во время предвыборной кампании, и она не поменялась. Сама я эту тему не поднимаю, но если мне задают вопрос — говорю на эту тему. У меня не было никаких заявлений», — сказала Ксения Собчак в разговоре с журналистом агентства.

В эфире украинской радиостанции «НВ» Ксения Собчак заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, что, по ее мнению, является правильным решением. Ранее Собчак неоднократно высказывала свою позицию по Крыму. В частности, в предвыборной кампании Собчак есть пункт, гласящий, что «возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме», а «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины».