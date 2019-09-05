Через ХП «Конгресс-холл» тратились деньги на общественно-деловой центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

С 9 сентября минстрой области и прокуратура региона начинают внеплановую проверку хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», созданное при экс-губернаторе Борисе Дубровском в качестве заказчика возведения общественно-делового центра на реке Миасс в центре Челябинска. Чиновники и силовики проверят фактическое состояние самого объекта, наличие разрешений и соблюдение проектной документации, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать главным объектом саммитом ШОС и БРИКС 2020 года. Однако очень быстро выяснилось, что построить его не успевают, а стоимость работ за год выросла в два раза — до 18 млрд рублей. Несмотря на это, региональные власти продолжали накачивать деньгами ХП «Конгресс-холл» для финансирования строительства.

Подрядчиком работ было магнитогорское ПО «Монтажник». Его учредила группа предпринимателей, связанных с Дубровским. Например, директором компании является Юрий Анциферов, возглавлявший ранее «Челябстройкомплект», учредителем которого был лично экс-губернатор, а ныне его сын Александр Дубровский.

По поручению врио губернатора Алексея Текслера расходы на строительство общественно-делового центра проверяет также Контрольно-счетная палата области. Глава региона решил, что возводить здание, которое не участвует в саммитах, слишком дорого, и решил переделать его под социальный объект.

Прокуратура области проверяет все объекты, строящиеся к саммитам ШОС и БРКИС, поскольку на них выделяются бюджетные деньги.