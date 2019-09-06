На Ямале под угрозой срыва оказался концерт известного артиста

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) из-за тумана не смог принять утренний рейс из Москвы. Воздушное судно было вынуждено сесть в Надыме. Среди пассажиров рейса оказался саксофонист Игорь Бутман, который 6 сентября дает концерт в окружной столице.
По информации онлайн-табло аэропорта Салехарда, рейс авиакомпании «Ямал» Москва — Салехард должен был приземлиться на Ямале в 8:00, но из-за тумана в окрестностях воздушной гавани не зашел на посадку. В результате Sukhoi Superjet 100 был вынужден лететь на запасной аэродром в Надыме. В результате саксофонист окажется в Салехарде на несколько часов позже, чем планировалось.
PR-менеджер Бутмана Алина Кретова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердила проблемы с перелетом музыканта. «Да, действительно самолет посадили в Надыме, но они уже через полчаса должны вылететь в Салехард. У Игоря Михайловича все нормально. Он постоянно на гастролях, у него постоянно случаются различные ситуации. Это никак не повлияло на его настроение. Московский джазовый оркестр прилетел еще вчера», — рассказала Кретова.
На данный момент выступление саксофониста вместе с артистами Московского джазового оркестра запланировано на 19:00 6 сентября. Стоимость одного билета на концерт варьируется от 1200 рублей до 2000 рублей.